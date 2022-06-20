Трое иностранцев попались на границе с поддельными документами

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Два водительских удостоверения и страховка с признаками фальсификации были изъяты накануне на границе. Инциденты были зарегистрированы на КПП “Липкань”, “Бричень” и “Паланка”. Были задокументированы двое граждан Украины и гражданин Грузии.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, одно фальшивое водительское удостоверение было обнаружено у 33-летнего гражданина Украины, который находился за рулем Hyundai. Два поддельных водительских удостоверения (одно выданное украинскими властями, второе – грузинскими) были обнаружены у 49-летнего гражданина Грузии. Во время допроса мужчина заявил, что получил документы законно.

Третий случай был задокументирован на КПП “Бричень”. К пункту пропуска в сторону въезда в страну подъехал 40-летний украинец за рулем Audi. Во время проверки у него обнаружили фальшивую страховку “Зеленая карта”, выданную якобы украинскими властями. Мужчина признался, что получил документ через посредника.

Фальшивые документы были изъяты. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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