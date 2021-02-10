Трое хулиганов устроили драку из-за замечания

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Прохожая сделала замечание шумной уличной компании. Женщина попросила троих парней вести себя тише в ранний час. Молодёжь отреагировала бурно и местами нецензурно.

За тираспольчанку вступился случайный свидетель, пишет mvdpmr.org. Тогда молодые люди переключились на выяснение отношений с ним. В итоге у мужчины ушибы мягких тканей, предположительно, сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

Личности зачинщиков драки установили. Один из них – несовершеннолетний. Двое других – тираспольчане 20 лет и 21 года. По факту хулиганства проводится проверка.

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