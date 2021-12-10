Трое граждан попытались ввести в заблуждение пограничников, предъявив поддельные ковид-справки

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Проверки показали, что наши соотечественники не находились в Молдове в день введения вакцины.

Сегодня утром в пункте пропуска “Леушены” водитель и пассажир предоставили свидетельства о вакцинации против коронавируса. Однако при проверке выяснилось, что граждане не находились на территории страны в день иммунизации.

На КПП “Скуляны” житель Кишинёва предъявил документ, подтверждающий введение вакцины. Свидетельство также оказалось поддельным.

Все документы были изъяты и переданы на дополнительную экспертизу.

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