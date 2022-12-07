Трое детей отравились угарным газом от неисправной печи

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Инцидент произошёл в доме жителей села Валя Пержей Тараклийского района.

Приехавшие на вызов врачи “скорой” установили, что трое мальчиков в возрасте 3, 6 и 10 лет отравились выделившимся из печи угарным газом. Детям была оказана первая помощь, после чего их доставили в районную больницу. На данный момент их состояние оценивается как средней степени тяжести, пациенты находятся под наблюдением врачей.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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