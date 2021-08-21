Трое детей госпитализированы после ДТП в Оргееве

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Трое детей в возрасте 4, 7 и 9 лет получили травмы и были доставлены в больницу после ДТП в Оргееве. Машина, в которой они находились, врезалась в микроавтобус.

По данным полиции, авария случилась в селе Миток. 44-летний водитель Skoda не справился с управлением и врезался в микроавтобус Mercedes, который остановился у пешеходного перехода, передаёт protv.md.

Оба водителя находились в трезвом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.

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