За сутки три человека предъявили на границе поддельные документы

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Инциденты были зарегистрированы в пунктах пропуска “Скуляны” и “Паланка”.

У двух граждан Молдовы 30 и 34 лет обнаружили румынские удостоверения личности с явными признаками подделки. Нарушители умело спрятали документы: один – в нижнем белье, а второй – в обуви.

Мужчины рассказали, что обратились к посредникам в социальных сетях и заплатили за паспорта по 150 евро. С этими документами они собирались попасть во Францию.

В то же время поддельное водительское удостоверение обнаружили у гражданина Индии. По словам 27-летнего иностранца, документ он оформил в Украине за 150 долларов.

Сомнительные документы отправлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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