Трёхмесячный ребёнок пострадал в ДТП в Хынчештах

26-летняя женщина и трёхмесячный малыш были госпитализированы после того, как машина, в которой они находились, столкнулась с другим транспортным средством. Инцидент произошёл накануне в селе Пашкань Хынчештского района.

Как сообщили в полиции, 26-летний водитель Mercedes не уступил дорогу Dacia, которой управлял 19-летний парень. В результате удара пассажиры Mercedes, 26-летняя женщина и трёхмесячный ребёнок, были госпитализированы. В машине не было детского кресла.

Оба водителя в момент аварии были трезвы. Обстоятельства ДТП выясняются.