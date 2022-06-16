В Рыбнице трёхлетняя девочка отравилась бабушкиными таблетками

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Врачи сообщили в дежурную часть Рыбницкого ОВД о трёхлетней девочке, поступившей в больницу. Ребёнка привезла обеспокоенная мать: кроха проглотила две таблетки, содержащие сильные психотропные вещества.

Как выяснилось, 28-летняя рыбничанка отправилась в город по делам, дочь оставила под присмотром бабушки и прабабушки. В какой-то момент девочка взяла лекарство.

Вернувшись, мать заметила, что ребёнок вялый и его клонит в сон. Женщина сразу поехала в больницу, пишет mvdpmr.org.

Сейчас малышка находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Её жизнь вне опасности.

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