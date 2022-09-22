Трёхлетняя девочка попала в больницу после падения с лестницы

0

В дежурную часть Григориопольского РОВД поступил звонок из больницы. Медики сообщили: к ним поступила девочка трёх лет с множественными травмами.

Как выяснилось, семья живёт в селе Глиное. Помимо младшей дочери, есть ещё четыре ребёнка. Днём девочка играла с кошкой во дворе частного дома. Животное взобралось на верхнюю ступеньку трёхметровой лестницы, ведущей на чердак. Малютка полезла за ней и упала, пишет mvdpmr.org.

На детский плач прибежала мама. Она рассказала правоохранителям: была занята стиркой, дочка осталась без присмотра.

Врачи диагностировали у юной пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей голени. Состояние девочки стабильно, она находится в хирургическом отделении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.