Трёхлетний ребёнок получил сильные ожоги, играя со спичками в машине

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Инцидент произошёл сегодня днём в Оргееве. Там загорелся автомобиль.

По данным правоохранительных органов, мальчик трёх лет залез в припаркованную во дворе дома машину и стал играть со спичками. Это и привело к пожару, пишет telegraph.md.

Дым из салона заметила мать ребёнка. Женщина тут же вызвала “скорую” и пожарных.

Ребёнка госпитализировали в районную больницу с ожогами 4 степени: у пострадавшего обгорело 75-80% поверхности тела.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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