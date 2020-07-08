Трёхлетний ребёнок получил сильные ожоги, играя со спичками в машине

Трёхлетний ребёнок получил сильные ожоги, играя со спичками в машине

Инцидент произошёл сегодня днём в Оргееве. Там загорелся автомобиль.

По данным правоохранительных органов, мальчик трёх лет залез в припаркованную во дворе дома машину и стал играть со спичками. Это и привело к пожару, пишет telegraph.md.

Дым из салона заметила мать ребёнка. Женщина тут же вызвала “скорую” и пожарных.

Ребёнка госпитализировали в районную больницу с ожогами 4 степени: у пострадавшего обгорело 75-80% поверхности тела.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md