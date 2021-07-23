Трёх объявленных в розыск граждан выявили и задержали на границе

Трёх объявленных в розыск граждан выявили и задержали на границе

За десять дней сотрудники Пограничной полиции задержали трёх человек, находившихся в розыске.

20-летнего мужчину заметили в приграничной зоне у берега реки Прут. Как выяснилось, житель Каларашского района разыскивался в рамках уголовного дела и намеревался нелегально покинуть страну.

В Вулканештах задержали 57-летнюю соотечественницу, которая с февраля этого года разыскивалась Пограничной полицией. Женщину доставили в прокуратуру Тараклийского района.

Кроме того, на выезде из страны пограничники остановили 43-летнего жителя Кагула. Как выяснилось, мужчину разыскивала полиция. Гражданина передали правоохранителям.

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