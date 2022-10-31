Трёх пьяных водителей поймали на дорогах в Оргееве

Трёх пьяных водителей поймали на дорогах в Оргееве

Первый инцидент зарегистрировали в субботу. На трассе между сёлами Пьятра и Суслень правоохранители остановили Mitsubishi, который ехал “восьмёрками”. 

24-летний водитель прошёл тест на алкоголь. Выяснилось, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 0.32 мг/л спиртного. 

Во втором случае был задержан пьяным 22-летний водитель мотоцикла. Более того, у транспортного средства, которым он управлял, не было номерных знаков.

Третий пьяный водитель попал в руки полицейских 30 октября. Тест показал 1,03 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. 

Все нарушители были задокументированы. Им грозят исправительные работы на срок от 200 до 240 часов и лишение водительских прав.

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