Трёх нарушителей с фальшивыми документами выявили на границе

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Румынское удостоверение личности и два водительских удостоверения с признаками подделки были обнаружены у граждан при пересечении государственной границы. Инциденты зарегистрировали в международном аэропорту Кишинёва и на КПП “Джурджулешты-Галац”.

Пассажир рейса “Кишинёв-Лондон” предоставил для проверки румынский паспорт, в котором присутствовали явные признаки подделки. В итоге 29-летнему мужчине было отказано в разрешении на полёт.

В пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” пограничная полиция обнаружила двух мужчин с поддельными документами. В первом случае гражданин Украины предъявил поддельные водительские права, которые, как оказалось, “купил” за 70 долларов. Во втором случае у 39-летнего гражданина Молдовы при проверке нашли поддельные английские водительские права. Мужчина также сообщил, что документ нелегально приобрёл через Интернет.

Изъятые документы направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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