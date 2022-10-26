Трихолог объяснила, как правильно ухаживать за волосами осенью

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С наступлением осени многие женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос, и избежать её удаётся далеко не многим. Процесс обусловлен разными причинами, в том числе, высоким уровнем стресса и неправильным питанием.

Доктор-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Эльвира Гусеинова рассказала, как правильно ухаживать за волосами в этот период.

– Выпадение волос может быть связано с несбалансированным питанием и дефицитом микроэлементов (особенно меди, марганца, селена и цинка), с нарушением сна, так как гормон мелатонин имеет влияние на рост волос, с резкой стрессовой ситуацией, а также некоторыми хроническими и вирусными заболеваниями, — объяснила врач.

Немаловажным обязательным условием для сохранения шевелюры является правильно подобранный уход, продолжила трихолог. Так как у каждого человека свои особенности кожи и структуры волос, необходим индивидуальный уход, потому что универсальных средств просто не существует. Косметолог подчеркнула, что крайне важно осенью следить за сохранением липидной мантии волоса, а также за увлажнением кожи головы, пишет life.ru.

Если потеря волос не прекращается на протяжении трёх месяцев, это может являться первым проявлением какого-либо заболевания. Чтобы избежать негативных последствий, стоит обратиться к врачу-трихологу. Медик назначит проведение анализов и, при необходимости, — медикаментозное лечение.

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