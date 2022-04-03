Три женщины пострадали в ДТП в Рыбнице

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Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Победы и Грибоедова. Mercedes “седан” двигался по главной. Водитель, 21-летняя девушка, поворачивала налево – на улицу Грибоедова. В этот момент другой Mercedes “универсал” пошёл на обгон.

За рулём находилась 27-летняя жительница города. Она не убедилась в безопасности манёвра в зоне действия пешеходного перехода. Произошло столкновение.

От удара машины откинуло на тротуар. Обе автоледи отделались ушибами и сотрясением головного мозга, у пассажирки седана ушиб грудной клетки.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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