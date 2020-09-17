Три веских причины для выбора фрезера с фиксированной базой

Сегодня мы расскажем вам о том, что такое фрезер с фиксированной базой и о преимуществах, которые он даёт своему владельцу.

Небольшая вводная информация о двух типах фрезеров

При включении погружного фрезера его рабочая насадка (фреза) начинает вращаться внутри блока, а не снаружи. Фреза опускается вместе с корпусом при нажатии на него, глубина её погружения фиксированная, она устанавливается перед началом работы. Такая конструкция позволяет точно опустить режущий инструмент на линию обработки. Этот инструмент отлично подходит для создания различных рельефов на плоскости, протачивания фигурных сквозных отверстий и обработки кромок.

У фрезеров с фиксированной базой режущая насадка установлена фиксировано, глубина её погружения определена конструкцией инструмента. Это означает, что вы будете обладать большей свободой перед началом обработки заготовки, вы можете подойти к ней с любой стороны и начать резание под любым углом. Они в большей степени подходят для обработки кромок, вытачивания фасонных деталей – плинтусов, например. Фиксированное положение фрезы является гарантией, что обработка будет происходить на необходимой глубине всякий раз, когда вы вытачиваете деталь. Как раз то, что надо при серийном производстве.

Что такое фрезер с фиксированной платформой?

Мы попросили Эрика Стреули (Eric Streuli) объяснить причины его приверженности фрезерам с фиксированной платформой. Ведь в этом есть нечто иррациональное – покупать модель с фиксированной базой и всю жизнь пользоваться одним и тем же, когда есть возможность выбрать погружной фрезер, позволяющий гибко настраивать инструмент для каждого конкретного случая.

Ну да, конечно. Самым весомым аргументом в пользу погружных фрезеров является их технологическая гибкость. К нему есть и ещё один – модельный ряд погружных фрезеров, из которого мы можем выбрать себе инструмент, бесконечно широк!

Тем не менее у Эрика нашлось три веских аргумента в пользу фрезера с фиксированной платформой и он продемонстрировал их на примере сетевой модели фрезера Bosch GOF 1600 CE. Итак, в чём заключаются три совета Эрика?

Зачем использовать фрезер с фиксированной платформой?

Аргумент 1: Контроль

Когда вы работаете фиксированным фрезером, ваши руки находятся значительно ближе к обрабатываемой заготовке. Поэтому ваши перемещения в процессе работы гораздо более контролируемые и стабильные. Благодаря этому, инструмент такого типа отлично подходит для резания в свободном режиме, а также обработке заготовки по шаблону сложной конфигурации.

Аргумент 2: Возможность повтора

Всякий раз, когда вы погружаете режущую насадку фрезера с фиксированной платформой на полную глубину, вы можете быть абсолютно уверенным в том, что получите один и тот же результат неограниченное количество раз. С погружным фрезером вам придётся постоянно контролировать глубину подачи фрезы, чтобы добиться того же результата. Погружая и поднимая фрезу, очень легко ошибиться, пусть даже на десятые доли миллиметра, но ведь точность будет уже не та! В общем, фрезером с фиксированной платформой гораздо проще делать партии одинаковых изделий, добиваясь при этом высокой точности и качества исполнения.

Аргумент третий: Таблица

Модели со взаимозаменяемыми базами позволяют быстро перестроиться с выполнения одного проекта на другой. Вам достаточно создать таблицу глубины резания с указанием номера платформы, чтобы быстро найти и установить необходимую оснастку. Такой переход между платформами даже проще, чем установка глубины резания погружного фрезера.

Вот очень простых и понятных аргумента профессионального столяра в пользу применения фрезера с фиксированной платформой.

Источник: Zapchasti Bosch.