Три трупа за день: страшные находки сделаны в столице, Фалештах и Чадыр-Лунге

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Трупы трёх мужчин обнаружили сегодня в течение дня в Молдове.

Первый инцидент произошёл в столице. 44-летнего владельца квартиры на улице Мирон Костин нашли мёртвым в ванне. Труп обнаружили вскрывшие дверь спасатели, следов насилия на теле на было.

В селе Бешгиоз в Чадыр-Лунге нашли тело 61-летнего мужчины. По предварительным данным, он выстрелил себе в голову из собственного ружья.

А в Фалештах 42-летний мужчина порезал себе вены. Труп обнаружил его коллега, который зашёл за товарищем по пути на работу.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.

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