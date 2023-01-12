Три столичных медучреждения получили в дар электрогенераторы

Три столичных медучреждения получили в дар электрогенераторы

Агентство ООН по делам беженцев передало в дар медучреждениям столицы три электрогенератора.

Как сообщили в Минздраве, оборудование получили Клиническая больница Минздрава, Детская муниципальная клиническая больница №1 и Республиканский центр медицинской диагностики.

Генераторные установки необходимы для бесперебойной деятельности учреждений в случае возможных отключений электроэнергии, — сообщается в пресс-релизе ведомства, пишет moldpres.md.

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