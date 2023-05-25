Три шага: кардиолог рассказала, как снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

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Ни один врач не способен назвать точную продолжительность жизни после выявления проблем с сердечно-сосудистой системой, говорит кардиолог Анна Кореневич. По словам специалиста, важно учитывать образ жизни и повседневные привычки.

Болезни сердца – это сигнал, что у человека есть нездоровые склонности, которые оказывают разрушительное влияние. Но при правильном подходе к проблеме риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно существенно снизить. Важно соблюдать три шага, заявила кардиолог.

Во-первых, необходимо своевременно обращаться к врачам, пользоваться медицинской помощью и терапией. Во-вторых, избавиться от негативных установок относительно данного заболевания и, в-третьих, выработать стрессоустойчивость.

– Стресс – это главная причина болезней сердца. Повышая стрессоустойчивость, вы продлеваете свою жизнь, – заявила Анна Кореневич, пишет mir24.tv.

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