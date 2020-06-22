Три поддельных румынских документа были изъяты на границе

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Пограничники на КПП “Джурджулешты-Галац” задержали троих мужчин с румынскими удостоверениями личности, в которых присутствовали признаки подделки. Инцидент был зарегистрирован вчера на выезде из страны.

В первом случае речь идёт о 52-летнем жителе Сынжерейского района. Сомнительный документ был найден в портмоне мужчины. Задержанный признался, что приобрёл удостоверение личности у незнакомого лица за 100 евро.

Немногим позже в личном багаже ​​ещё двух мужчин в возрасте 42 и 47 лет были обнаружены румынские удостоверения личности с признаками подделки. Они также сообщили, что купили документы за 200 евро каждый и собирались попасть с ними в Бельгию.

Документы были изъяты и переданы на экспертизу. Мужчинам грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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