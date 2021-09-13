Три поддельных документа обнаружили на границе на выходных

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Нарушения зарегистрировали в пунктах пропуска “Кагул” и “Скуляны”.

Для проверки пограничники остановили Mercedes. В салоне, помимо водителя, было двое пассажиров. В портмоне одного из мужчин были обнаружены два болгарских удостоверения личности с признаками фальсификации. Граждане признались, что оформили документы через посредника, заплатив 4 000 леев.

Во втором случае у водителя из Сынжерейского района обнаружили польские права с признаками подделки. Мужчина заявил, что оформил документы в автошколе в Польше, заплатив 400 злотых.

Все сомнительные документы отправили на экспертизу.

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