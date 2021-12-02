Три поддельных документа изъяли на границе за сутки

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Инциденты произошли в пункте пропуска “Леушены”.

У 23-летнего пассажира, следовавшего в Румынию, нашли поддельные украинские водительские права. Мужчина рассказал, что несколько лет назад получил документ в качестве подарка на день рождения.

У двух других граждан Молдовы были обнаружены российское и молдавское водительские удостоверения. Оба документа – с признаками подделки. Один из мужчин признался, что получил права в России за 35 тысяч рублей. Второй приобрёл удостоверение при помощи работодателя, заплатив 500 долларов.

Документы отправлены на экспертизу, обстоятельства выясняются.

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