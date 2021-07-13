Три поддельных документа были изъяты молдавскими пограничниками

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Все инциденты были зарегистрированы на молдо-румынской границе.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первый случай произошёл на КПП “Кагул”, когда к линии контроля подъехал рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами. Один из водителей предъявил румынское водительское удостоверение, которое оказалось поддельным. Мужчина сказал, что документ ему выдал человек, который занимался оформлением его румынского паспорта, а о несоответствии он ничего не знал.

Также на границе был обнаружен поддельный регистрационный сертификат, который предъявил на границе гражданин Украины при въезде в Молдову. Мужчина пояснил, что купил поддельный документ, так как оригинал у него изъяли в Болгарии за нарушение ПДД. В связи с этим у водителя был конфискован автомобиль.

А на КПП “Джурджулешть-Галац” у пассажирки проходившего контроль автомобиля нашли поддельную справку с отрицательным результатом COVID-теста. Жительница Чадыр-Лунги призналась, что приобрела документ незаконно.

Все подделки были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит уголовное наказание.

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