Три новых тягача IVECO и два новых полуприцепа прибыли для Autosalubritate

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Эти транспортные единицы вместе с другими тремя тягачами и двумя полуприцепами, доставленными в середине июля официальному дилеру – IVECO Молдова, проходят проверку перед передачей.

Шесть тягачей и четыре полуприцепа были приобретены МП “Autosalubritate” у грузинской компании GT Group – победителя тендера проекта “Твёрдые бытовые отходы Кишинёва”, финансируемого примарией, ЕБРР и E5P.

Всего муниципальное предприятие закупило партию из восьми тягачей и восьми новых полуприцепов для перевозки бытовых отходов.

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