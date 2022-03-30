Три молдаванки попались на границе с “липовыми” документами

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Во время прохождения пограничного контроля у трёх гражданок Молдовы обнаружили фальшивые румынские документы. Нарушительницы признались, что купили удостоверения личности, чтобы устроиться на работу за границей.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, случай был зарегистрирован в ночь на 30 марта на КПП “Леушень”. К линии контроля подъехал микроавтобус, который возвращался в Молдову из Германии. Среди пассажиров находились три женщины в возрасте от 34 до 52 лет из Рыбницы и Тирасполя. В их багаже были найдены три фальшивых удостоверения личности, выданные якобы румынскими властями.

Женщины признались, что купили документы за 300 евро каждый. С их помощью они хотели трудоустроиться за границей.

Подделки были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушительницам грозит уголовная ответственность.

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