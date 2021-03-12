Три медучреждения получили современное оборудование при поддержке Японии

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Правительство Японии предоставило через Программу грантовой помощи финансовую поддержку в размере более 227 тысяч долларов трём медицинским учреждениям Молдовы. За счёт этих средств было приобретено медицинское оборудование для Национального центра догоспитальной медицинской помощи, Института матери и ребёнка и Муниципальной детской больницы №1 в Кишинёве.

В ходе церемонии в режиме онлайн посол Японии в Молдове Катаяма Йошихиро сообщил, что помощь следует рассматривать как очередной знак дружественного отношения японского народа к молдавскому, пишет ipn.md.

Проекты были успешно реализованы. Теперь очень важно, чтобы эти новые, гораздо лучшие условия, это современное оборудование максимально эффективно использовалось вашими учреждениями на благо населения, нуждающегося в хорошем обслуживании, – отметил Йошихиро.

Национальный центр догоспитальной медицинской помощи получил грант в размере 85 642 долларов США. Деньги были предоставлены для покупки манекенов для Учебного центра. Институт матери и ребёнка получил грант в размере 84 824 долларов на оснащение различным оборудованием референтного центра кольпоскопии. Муниципальная детская больница №1 получила грант в размере 57 240 долларов на приобретение оборудования для ультразвуковых исследований, пишет источник.

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