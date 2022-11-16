Три квартиры, дом и 224 тысячи леев в виде зарплаты: имущество Алайбы

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Три квартиры на общую стоимость свыше 240 тысяч евро, дом стоимостью 30 тысяч евро и автомобиль за 11 тысяч евро – таково имущество нового министра экономики Думитру Алайбы, которое он указал в декларации о доходах за 2021 год.

В качестве депутата он также получил зарплату в размере 224 тысяч леев за год.

У Алайбы есть два кредита: на 45 тысяч евро и 845 тысяч леев, передаёт protv.md.

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