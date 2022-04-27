Три кражи за ночь: в столице поймали юношу, воровавшего автозапчасти

0

Полиция задержала 17-летнего парня, подозреваемого в кражах автомобильных запчастей.

По данным пресс-службы ГИП, инспекторы сектора Буюканы установили причастность подозреваемого по меньшей мере к трём кражам, совершённым за одну ночь. Машины были припаркованы во дворах домов на улицах Алба-Юлия и Н.Костин. Ущерб составил 14 000 леев.

Во время допроса подросток сообщил, что украденные запчасти планировал продать. Имущество было изъято и возвращено владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.