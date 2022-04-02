Три конкретных шага: что Додон призвал сделать руководство страны

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Игорь Додон поприветствовал позицию президента Молдовы Майи Санду не присоединяться к антироссийским санкциям и сохранять нейтралитет. Это позволит нам избежать включения Российской Федерацией нашей страны в список недружественных государств и избежать жёстких экономических контрмер, отметил пятый президент, председатель Молдавско-Российского делового союза.

Для убедительности и укрепления этих похвальных заявлений он призвал нынешнее руководство Молдовы сделать ещё несколько конкретных шагов:

1. Принять предложенный парламентской оппозицией Закон “О постоянном нейтралитете”. Аргумент, что нейтральный статус Молдовы и так прописан в Конституции, неубедителен, так как в 2017 году Конституционный суд принял постановление, которое фактически аннулирует нейтралитет РМ. Твёрдо убеждён, что такой закон нужно принять конституционным большинством и добиться международного признания и гарантий нейтралитета для Молдовы. 2. Срочно начать переговоры с российской стороной по всему блоку экономических, социальных, гуманитарных вопросов – от торговли, установления новых транспортно-логистических коридоров, межбанковского сотрудничества до усилий для получения новых цен на энергоносители для Молдовы. 3. Через подконтрольного медиарегулятора обязать молдавские СМИ, включая государственные, прекратить однобокое освещение украинских событий, – перечислил Додон.

Он выразил уверенность в том, что Молдова должна остаться нейтральной стороной в военном, политическом и экономическом планах.

– Надеюсь, молдавские власти смогут выдержать нарастающий прессинг со стороны западных партнёров и будут действовать, исходя из национальных интересов нашей страны, как того хотят большинство наших граждан и экономических агентов, – подытожил Игорь Додон.

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