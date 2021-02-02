Три этапа: представитель Минздрава рассказала, как будет проходить процесс вакцинации от коронавируса в Молдове

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Молдова получит первые партии вакцин от коронавируса в середине февраля. Сразу после этого начнётся процесс иммунизации населения, он будет проходить в три этапа, рассказала в рамках программы “Acces direct” на “НТВ Молдова” государственный секретарь Министерства здравоохранения Татьяна Затык.

На первом этапе вакцину получат медицинские работники – в первую очередь те, кто работает в отделениях интенсивной терапии и больницах с COVID-профилем. После этого будут привиты граждане, работающие в учреждениях первичной медицинской помощи, учреждениях скорой догоспитальной помощи, стоматологи, фармацевты, сотрудники диагностических центров, НАОЗ, соцработники, студенты и резиденты Государственного медицинского университета и медколледжей – все, кто находятся в прямом контакте с пациентами и наиболее подвержены риску заражения.

На втором этапе вакцину получат лица старше 60 лет; с хроническими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения; работники системы образования и силовых органов.

На третьем этапе будет вакцинировано остальное население.

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