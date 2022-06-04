Три государства признают паспорта Республики Молдова с продленным сроком действия

0

Паспорта Республики Молдова с продленным сроком действия могут использоваться только в государствах, подтвердивших признание решения молдавских властей. На данный момент подтверждение получено по дипломатическим каналам от Латвии, Израиля и Российской Федерации.

Министерство иностранных дел уведомило органы власти зарубежных стран о решении продлить срок действия паспортов и попросило признать их в качестве действительных проездных документов, передает ipn.md.

– Дипломатические и консульские представительства продолжают предпринимать необходимые шаги для получения их согласия на применение решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для получения обновленной информации о списке государств, признавших решение о продлении срока действия паспортов граждан Республики Молдова, рекомендуем отслеживать официальные каналы связи МИДЕИ, – отмечается в пресс-релизе министерства.

С 1 июня действие паспорта гражданина Республики Молдова, срок действия которого истек или, в зависимости от обстоятельств, истекает до 31 декабря 2022 года, продлевается до 30 июня 2023 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.