Три фальшивых документа изъяли на молдавской границе

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Инциденты были зарегистрированы на КПП “Джурджулешты-Галац”. Пограничники изъяли два фальшивых сертификата о вакцинации против COVID-19 и водительское удостоверение. По данным фактам были задокументированы два гражданина Молдовы и один украинец.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к линии контроля в сторону въезда в Молдову подъехал грузовик, за рулём которого находился гражданин Украины. Во время проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение мужчины, выданное якобы украинскими властями, было сфальсифицировано. Мужчине запретили въезд в страну и составили на его имя протокол о правонарушении.

На этом же КПП два гражданина Молдовы предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19, выданные якобы молдавским медучреждением. Во время проверки пограничники выявили, что в день вакцинации граждан не было на территории страны. Мужчины в возрасте 34 и 37 лет были оштрафованы.

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