Три фальшивых документа изъяли на границе

Три фальшивых документа изъяли на границе

Пограничники изъяли фальшивые водительские удостоверения у гражданина Молдовы и двух украинцев. Инциденты были зарегистрированы накануне на КПП “Тудора”, “Кагул” и “Джурджулешты”. 

В первом случае подделку выявили у 50-летнего гражданина Украины, который был за рулём Chevrolet Lacetti. Мужчина признался, что купил права за 1850 гривен у человека, которого нашел в соцсетях. Ему было отказано во въезде в Молдову. 

Второй случай произошел на КПП “Джурджулешты”, где также был задокументирован гражданин Украины. 46-летний водитель грузовика выезжал из Молдовы. Во время проверки документов у него нашли фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы украинскими властями. Мужчина заявил, что получил права законно в Николаеве в 2018 году. Он продолжил путь в качестве пассажира.

А на КПП “Кагул” был задокументирован 33-летний житель Каларашского района, водитель BMW с болгарскими номерами. Мужчина предъявил фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. По его словам, он получил документ в прошлом году, когда находился на заработках в России, заплатив за него 150 евро.

Фальшивые документы были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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