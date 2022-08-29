Три девушки сбежали из центра временного размещения в Хынчештах: полиция объявила их в розыск

Три девочки сбежали из центра временного размещения детей “Брындуша” в муниципии Хынчешты. Они пропали 28 августа утром и до сих пор не вернулись.

Полиция просит помощи у граждан в установлении местонахождения несовершеннолетних – Постолаке Михаелы 2008 года рождения, Хынку Анны-Марии 2008 года рождения и Фолтя Марчелы 2007 года рождения, передает realitatea.md.

Всех, кто знает, где могут находиться девушки, просят звонить в службу 112.

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