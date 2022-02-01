Три десятка молдавских школ бесплатно подключат к высокоскоростному интернету

Три десятка молдавских школ бесплатно подключат к высокоскоростному интернету

В Молдове отобраны первые 30 школ, которые будут подключены к высокоскоростному интернету в рамках инициативы «Гигабитный интернет для вашей школы». Более 18 000 учеников получат бесплатный доступ к Сети с февраля этого года.

Школы были определены в ходе конкурса, объявленного в декабре 2021 года Национальным центром цифровых инноваций в образовании и StarNet под эгидой Министерства образования и исследований в партнёрстве с Агентством США по международному развитию (USAID) и Швецией.

В настоящее время оценивается техническая возможность подключения ещё 20 образовательных учреждений, участвующих в конкурсе, пишет moldpres.md.

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