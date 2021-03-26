Три десятка поддельных COVID-тестов изъяли за сутки на границе

0

32 человека предъявили на границе поддельные результаты тестов на коронавирус. Во всех случаях возбуждены уголовные дела.

Накануне в пункте пропуска “Паланка” у 16 ​​пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту “Республика Молдова – Российская Федерация”, были обнаружены ПЦР-тесты с признаками подделки. Позже в том же пункте пропуска въехавший в страну мужчина представил поддельный тест.

Этим днём в пункте пропуска “Тудора” ещё 4 гражданина Молдовы предъявили пограничникам сомнительные тесты. Несколько фальшивых тестов выявили также в пункте пропуска “Леушены” и на КПП “Скуляны”.

Все сомнительные документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.