Три человека пытались пересечь границу по поддельным документам

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Нарушения зарегистрировали в конце прошлой недели в пунктах пропуска “Леушены” и “Скуляны”.

29-летний мужчина из Чимишлии был пассажиром рейса из Германии. В ходе дополнительной проверки в его портмоне обнаружили румынское удостоверение личности, выданное на другое имя, но с фотографией молдаванина. Владелец паспорта рассказал, что купил документ в Германии за 200 евро.

На КПП “Леушены” 36-летний гражданин Украины предъявил сомнительное водительское удостоверение. Мужчина рассказал, что потерял свои права, но заверил, что получил новые официальным путём.

В третьем случае у 41-летнего молдаванина нашли водительское удостоверение с признаками подделки. Гражданин заявил, что получил его через посредников, заплатив 70 евро.

Все три документа были переданы на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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