Три человека пытались пересечь границу по поддельным документам

0

Сотрудники Пограничной полиции обнаружили и изъяли фальшивые документы у двух иностранцев и одного молдаванина.

Первый инцидент был задокументирован на КПП “Паланка”. Во время проверки у гражданина Узбекистана было обнаружено водительское удостоверение, якобы выданное украинскими властями. На допросе 35-летний мужчина признался, что получил документ незаконно.

На КПП “Тудора” у 31- летнего гражданина Молдовы нашли фальшивое водительское удостоверение категорий В и С. Нарушитель сказал, что купил документ за 100 евро. В то же время у мужчины были и настоящие временные права, выданные украинскими властями. Он продолжил путь с ними.

Ещё один случай был задокументирован на КПП “Джурджулешты”. Гражданин Украины предъявил фальшивые права. Сначала мужчина сказал, что ничего не знает о нарушении, а позже признался, что в 2017 году купил документ, находясь за границей.

Подделки были изъяты и отправлены на экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.