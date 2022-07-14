Три человека пытались пересечь границу по поддельным документам

Три человека пытались пересечь границу по поддельным документам

Сотрудники Пограничной полиции обнаружили и изъяли фальшивые документы у двух иностранцев и одного молдаванина. 

Первый инцидент был задокументирован на КПП “Паланка”. Во время проверки у гражданина Узбекистана было обнаружено водительское удостоверение, якобы выданное украинскими властями. На допросе 35-летний мужчина признался, что получил документ незаконно.

На КПП “Тудора” у 31- летнего гражданина Молдовы нашли фальшивое водительское удостоверение категорий В и С. Нарушитель сказал, что купил документ за 100 евро. В то же время у мужчины были и настоящие временные права, выданные украинскими властями. Он продолжил путь с ними.

Ещё один случай был задокументирован на КПП “Джурджулешты”. Гражданин Украины предъявил фальшивые права. Сначала мужчина сказал, что ничего не знает о нарушении, а позже признался, что в 2017 году купил документ, находясь за границей.

Подделки были изъяты и отправлены на экспертизу.

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