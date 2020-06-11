Три человека пострадали в жутком ДТП на Ботанике (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла накануне на Мунчештском шоссе. В результате инцидента пострадали три человека.
Как сообщила сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, на дороге столкнулись автомобиль Honda и микроавтобус Mercedes. Как пишет echipa.md, оба водителя и пассажир Honda получили травмы и были госпитализированы.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Фото: Facebook/Vladimir Cerbu
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