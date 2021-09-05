Три человека пострадали в ДТП с участием “скорой” в Рыбнице

Три человека пострадали в ДТП с участием “скорой” в Рыбнице

Водитель спецавтомобиля не убедился, что ему уступают дорогу. В итоге произошло столкновение с ВАЗом. 

Удар пришёлся на сторону водителя “скорой”. По его словам, перекрёсток был чистый. Когда увидел “Жигули”, пытался уйти от столкновения и вывернул вправо. В то же время очевидцы ДТП говорят, что спецсигналы у неотложки сработали за 10 метров до перекрёстка.

В результате аварии пострадали трое. В районную больницу госпитализированы водитель ВАЗа, 12-летняя пассажирка и фельдшер скорой помощи.

Правоохранители устанавливают степень вины каждого из участников ДТП, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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