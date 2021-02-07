Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки

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Авария произошла на трассе Григориополь-Гыртоп. Водитель SsangYong не учёл погодные условия и не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с маршрутным такси марки Mercedes-Benz.

Из троих пассажиров маршрутки у одной женщины закрытый перелом костей носа, у двух других – ушибы. По предварительным данным оба водителя трезвы.

Все обстоятельства инцидента выясняются, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

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