Три человека получили травмы в ДТП на трассе

Три человека получили травмы в ДТП на трассе

Серьёзная авария случилась на трассе Кишинёв-Хынчешты, вблизи населённого пункта Фундул Галбеней.

26-летний водитель Opel Corsa не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford. В итоге 24-летней женщине, находившейся в Opel, понадобилась госпитализация. Водителю и пассажиру Ford медицинская помощь была оказана на месте, пишет jurnal.md.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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