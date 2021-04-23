Три больницы Кишинева будут обновлены в рамках проекта по повышению энергоэффективности

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Объявлен тендер на реновацию и повышение энергоэффективности трех больниц в Кишиневе. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он уточнил, что работы будут проведены в Муниципальной детской клинической больнице «В. Игнатенко», Муниципальной клинической больнице «Святая Троица» и Муниципальной клинической больнице №1 «Георге Палади» (блоки O и K).

– Эти меры включают теплоизоляцию крыши и стен снаружи, замену окон и дверей, восстановление систем отопления и вентиляции, установку фотоэлектрических систем, интеллектуальный учет расхода электроэнергии, отопления, воды для бытовых нужд, повышение эффективности систем освещения, – рассказал градоначальник.

Реновация зданий осуществляется в рамках проекта «Энергоэффективность и тепловая реабилитация зданий в Кишиневе», реализуемого местными публичными властями при поддержке ЕБРР, ЕИБ и Энергетического фонда E5P. Общая стоимость проекта составляет 26 миллионов евро.

Первая часть проекта предусматривает теплоизоляцию 23 зданий (государственных учреждений), а объявленный тендер является последним в рамках первой части, поскольку ранее были подписаны другие контракты на проведение работ в 6 детских садах и 14 государственных лицеях.

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