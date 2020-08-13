Три автовладельца попали в цепное ДТП на Буюканах (ФОТО)

Три автовладельца попали в цепное ДТП на Буюканах (ФОТО)

Авария произошла на пересечении улиц И. Пеливан и Г. Музическу в столичном секторе Буюканы. Невнимательный водитель “догнал” машину, за которой ехал.

Второй автомобиль, в свою очередь, врезался в третий. Как пишет echipa.md, никто из участников аварии не пострадал.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, один из водителей признал свою вину на месте. Ему грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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