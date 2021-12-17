Три автомобиля столкнулись в Хынчештах: одну из пассажирок пришлось вытаскивать спасателям (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись в Хынчештах: одну из пассажирок пришлось вытаскивать спасателям (ФОТО)

Как сообщила пресс-секретарь ИП Хынчешт Кристина Викол, автовладелец не справился с управлением и врезался в две другие машины.

К месту происшествия прибыли экипаж полиции, врачи скорой помощи и пожарные. Спасателям пришлось доставать одну из пассажирок, которую зажало в салоне Ford. После пострадавшую доставили в больницу, пишет echipa.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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