Три автомобиля столкнулись в Думбраве: есть пострадавшие

Три автомобиля столкнулись в Думбраве: есть пострадавшие

Жуткая авария произошла минувшим вечером в Думбраве. 

По данным полиции, на дороге столкнулись автомобиль Opel, за рулём которого находился 55-летний мужчина, и Volkswagen Sharan, управляемый 39-летним водителем. В результате аварии Volkswagen врезался в третий автомобиль – Opel Astra, которым управлял 28-летний мужчина. 

Травмы получили все водители и пассажиры Volkswagen. Их госпитализировали, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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