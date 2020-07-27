Тревожные цифры: в Румынии за последние сутки выявили более 1 100 новых случаев COVID-19

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За последние 24 часа в Румынии было подтверждено 1 104 новых случая коронавируса из 7 574 проведённых тестов. По состоянию на 27 июля за всё время пандемии в соседней стране было зарегистрировано 45 902 случая COVID-19.

Стоит отметить, что в Румынии не регистрировали повторных случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 в соседней стране вылечились 25 794 пациента, скончались 2 206 человек, передаёт zdg.md.

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