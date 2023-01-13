Тревожная статистика: в Молдове за ночь в ДТП погибли два человека

Тревожная статистика: в Молдове за ночь в ДТП погибли два человека

Минувшей ночью из-за гололеда на дорогах страны произошло четыре ДТП, в результате которых скончались два человека, еще девять получили травмы. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции. 

В связи с этим правоохранители настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах и адаптировать скорость в соответствии с погодными условиями.

Кроме того, водителей призывают:

  • оснащать автомобиль в соответствии с зимним периодом;
  • включать ближний свет фар как в ночное, так и в дневное время суток;
  • не совершать опасные обгоны;
  • снижать скорость перед пешеходным переходом;
  • соблюдать дистанцию между транспортными средствами. 

Пешеходам рекомендуют не ходить по проезжей части, особенно с наступления темноты, и убедиться в безопасности перед тем, как переходить дорогу.

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