Тревожная статистика: в Молдове за ночь в ДТП погибли два человека

Минувшей ночью из-за гололеда на дорогах страны произошло четыре ДТП, в результате которых скончались два человека, еще девять получили травмы. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
В связи с этим правоохранители настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах и адаптировать скорость в соответствии с погодными условиями.
Кроме того, водителей призывают:
- оснащать автомобиль в соответствии с зимним периодом;
- включать ближний свет фар как в ночное, так и в дневное время суток;
- не совершать опасные обгоны;
- снижать скорость перед пешеходным переходом;
- соблюдать дистанцию между транспортными средствами.
Пешеходам рекомендуют не ходить по проезжей части, особенно с наступления темноты, и убедиться в безопасности перед тем, как переходить дорогу.
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