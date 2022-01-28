Тревожная ситуация в столице: свободных коек для детей с COVID-19 не осталось

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В Кишинёве продолжает стремительно расти число случаев COVID-19 среди детей. По словам врио начальника Главного управления медицинской и социальной помощи муниципия, в больницы ежедневно поступают дети дошкольного возраста с лихорадкой и затруднённым дыханием.

– Волна “омикрон” действительно больше всего “атакует” детей. Большинство несовершеннолетних с симптомами COVID-19 нуждаются в госпитализации. В больницы попадают в основном дети дошкольного возраста, до 3-4 лет. У них наблюдаются лихорадка, одышка, признаки пневмонии, расстройство ЖКТ и другие, даже нетипичные симптомы, — отметил Борис Гылкэ.

По его словам, в муниципальные больницы госпитализируют детей не только из Кишинёва. В связи с этим Гылкэ попросил Минздрав открыть COVID-отделения и в других районах страны, передаёт zugo.md.

– В муниципии мы активировали все возможные места для детей с COVID-19, но ситуация остаётся тревожной. В городской Клинической детской инфекционной больнице на 104 койки госпитализированы 152 ребенка, а в городской Детской больнице «В. Игнатенко» на 117 койках – 136 детей. Я разговаривал с коллегами из Института матери и ребёнка – там на 84 койки госпитализировано 152 пациента. Свободных коек и возможности госпитализации на следующий период, на эту ночь у нас нет. Мы попросили активировать детские отделения COVID-19 в районных больницах рядом с Кишинёвом, — сказал Борис Гылкэ.

Напоминаем, что, по данным Минздрава, за последние сутки в стране было зарегистрировано 5366 новых случаев заражения COVID-19, а 16 человек скончались из-за осложнений, вызванных этим вирусом.

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