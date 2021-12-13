Тревога в столице: поступило сообщение о якобы заложенных в двух зданиях суда бомбах

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Неизвестный мужчина позвонил сегодня утром в полицию и сообщил, что в двух зданиях кишинёвского суда (секторов Центр и Буюканы) находятся взрывоопасные объекты.

На место прибыли сапёры, полицейские и спасатели. Зоны оцепили, а сотрудников эвакуировали, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, полиция принимает меры для установления личности звонившего.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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